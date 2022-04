Nuit européenne des musées Musée de l’image, 14 mai 2022, Épinal.

Nuit européenne des musées

Musée de l’image, le samedi 14 mai à 19:00

Le 14 mai de 19h à 23h, prenez le temps de parcourir toutes les expositions du musée de l’Image soit le parcours permanent _Image, des images_, une mini-exposition sur la série encyclopédique Glucq mais aussi une rétrospective unique autour de l’artiste mexicain _Posada, génie de la gravure_ ! Profitez également des différentes animations spécialement prévues pour l’occasion. Au programme : – Départ toutes les 15 minutes : **Suivez le guide** / Un médiateur vous accompagne dans une de nos salles d’exposition et vous propose, en 30 minutes top chrono, quelques clefs de lecture du parcours. _À votre arrivée, inscrivez-vous à une ou plusieurs des 13 visites guidées programmées. Jauge limitée à 15 personnes._ – Séance toutes les 30 minutes : **En l’encre nous croyons** / Dans l’Atelier Jean-Paul Marchal, une estampe inédite, conçue en lien avec l’œuvre de Posada, sort des presses sous vos yeux. L’équipe de En l’Encre nous croyons (Christin Georgel et David Allart) vous donne quelques explications techniques et anecdotes d’imprimeurs-typographes. _À votre arrivée, inscrivez-vous à l’une des 7 séances de la soirée. Jauge limitée à 10 personnes_ – En continu : **Images de rues** / En s’appuyant sur les collections du musée et en profitant des compétences d’intervenants artistiques, les jeunes du Centre social de la Vierge ont pu mettre en valeur les rues qu’ils traversent au quotidien. Un espace de présentation est dédié à leurs créations dans le parcours permanent. Entrée libre.

Entrée libre, inscriptions aux animations sur place le soir-même

Une occasion idéale pour (re)découvrir la collection et l’ensemble du musée de l’Image et profiter de différentes animations tout au long de la soirée et en entrée libre !

Musée de l’image 42 Quai de Dogneville, 88000, Épinal Épinal Vosges



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00