NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – MUSÉE DE LA PRINCERIE Verdun, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Verdun.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – MUSÉE DE LA PRINCERIE 2021-07-03 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-03

Verdun Meuse

Traditionnellement organisée au mois de mai, la Nuit Européenne des Musées aura lieu le samedi 03 juillet. A cette occasion, le Musée de la Princerie sera ouvert de 20h à minuit.

Le public pourra profiter du calme et du charme de la nuit pour déambuler parmi les collections permanentes et découvrir l’exposition temporaire « Voyage(s) ».

Plusieurs animations seront par ailleurs organisées tout au long de la soirée.

Les visiteurs pourront écouter les « Murmures, contes de la lune et des étoiles » de Guillaume Louis et Claire Drach à 20h30, 21h30 et 22h30 (séances de 20 minutes environ, à partir de 5 ans).

Ils pourront également assister au spectacle « Ré-sonance » proposé par l’atelier danse du lycée Margueritte, encadré par la chorégraphe Julie Barthélémy, à 21h et 22h.

Enfin, l’édifice sera exceptionnellement mis en lumière par un jeu de projections dans la cour et le jardin.

Entrée libre pour tous.

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Pour plus d’informations :

Tel : 03.29.86.10.62 / princerie@grandverdun.fr / www.musee-princerie-verdun.fr

+33 3 29 86 10 62 http://www.musee-princerie-verdun.fr/

© Ministère de la Culture

dernière mise à jour : 2021-06-24 par