Nuit européenne des musées Musée de la Loire Cosne-Cours, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées Les élèves de CM2 de l’École Paul Bert de Cosne-Cours-sur-Loire accompagnent les visiteurs dans leur découverte de l’exposition au cours de la Nuit européenne des musées. Samedi 18 mai, 19h30 Musée de la Loire Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Comme chaque année le musée de la Loire s’habille de lumière pour la Nuit européenne des musées et vous accueille gratuitement de 19h30 à 23h.

Si l’exposition Collection, raconte-nous une histoire ouvre déjà depuis un mois une porte spatio-temporelle qui projette les visiteurs jusqu’à 2000 ans en arrière ou en Extrême-Orient, le contexte privilégié de la Nuit des musées prolongera encore ce voyage au long cours ! Carte blanche cette année à Tshering Wangdu, musicien, chanteur et danseur tibétain au talent reconnu pour sa maîtrise des instruments traditionnels (luth à 6 cordes dranyen, tympanon gyu-mang, flute ling-bou…), son timbre de voix medium et sa connaissance du répertoire de danses profanes classiques (danses du Yack, du Lion des neiges…). Enfant de l’exil, il vit aujourd’hui réfugié en France mais a à cœur de partager en occident et exceptionnellement ce soir à Cosne, les émotions d’un peuple dont la culture est de plus en plus masquée.

Lors de cette même nuit vous pourrez aussi répondre favorablement à l’invitation des élèves de CM2 de l’Ecole Paul Bert de Cosne-Cours-sur-Loire dans le cadre du dispositif conjoint, Education Nationale et Ministère de la Culture, « La classe l’œuvre ! ». Ils vous attendent… ils ont concocté rien que pour vous un jeu à indices et plusieurs vidéos originales afin de vous immerger un peu plus dans les petites ou grandes histoires de l’exposition.

Alors, laissez-vous emporter par la magie d’une nuit au musée !

Musée de la Loire Place de la Résitance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 26 71 02 http://www.museedelaloire.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0386267102 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelaloire.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mairiecosnesurloire.fr »}] Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture. Accès fauteuils roulants

Musée de la Loire Musée de France

Tshering Wangdu