Nuit des musées Nuit européenne des musées Musée de Guéthary Samedi 14 mai, 20h00 entrée libre

danse, musique et chant

La compositrice en électroacoustique et chanteuse Maylis Raynal et la danseuse, chorégraphe contemporaine Fanny Marmayou sont deux artistes de la compagnie Batcharte Dantza.

Ici elles mêleront chant, musique et danse pour explorer l’espace avec ses lignes et ses courbes qui le compose.

Musée d’art contemporain – Collection de sculptures Georges-Clément de Swiecinski – Fonds romain – exposition permanentes et temporaires

Pas de parking – le musée se situe dans un parc municipal

No parking – the museum is located in a municipal park free entrance Saturday 14 May, 20:00

Museum of contemporary art – Collection of sculptures Georges-Clément de Swiecinski – Roman collection – permanent and temporary exhibition

La compositora electroacústica y cantante Maylis Raynal y la bailarina coreógrafa contemporánea Fanny Marmayou son dos artistas de la compañía Batcharte Dantza. Aquí mezclarán canto, música y danza para explorar el espacio con sus líneas y curvas que lo componen.

entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

Guéthary 64210 Guéthary Nouvelle-Aquitaine