Nuit européenne des musées Musée de Guéthary Guéthary Catégories d’évènement: Guéthary

Pyrénées-Atlantiques

Nuit européenne des musées Musée de Guéthary, 14 mai 2022, Guéthary. Nuit européenne des musées

Musée de Guéthary, le samedi 14 mai à 20:00

La compositrice en électroacoustique et chanteuse Maylis Raynal et la danseuse, chorégraphe contemporaine Fanny Marmayou sont deux artistes de la compagnie Batcharte Dantza. Ici elles mêleront chant, musique et danse pour explorer l’espace avec ses lignes et ses courbes qui le compose.

entrée libre

