Nuit Européenne des Musées Musée de Feurs Feurs Catégories d’évènement: Feurs

Loire

Nuit Européenne des Musées Musée de Feurs, 14 mai 2022, Feurs. Nuit Européenne des Musées

le samedi 14 mai à Musée de Feurs

Nuit Européenne des Musées au musée de Feurs : – Exposition temporaire originale : « Il était une fois, au musée de Feurs : Contes et légendes » en Playmobil – Exposition permanente autour du peintre Charles Beauverie.

Gratiot

Exposition temporaire originale : « Il était une fois, au musée de Feurs : Contes et légendes » en Playmobil – Exposition permanente autour du peintre Charles Beauverie. Musée de Feurs 3 Rue Victor de Laprade 42600 Feurs Feurs Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Feurs, Loire Autres Lieu Musée de Feurs Adresse 3 Rue Victor de Laprade 42600 Feurs Ville Feurs lieuville Musée de Feurs Feurs Departement Loire

Musée de Feurs Feurs Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feurs/

Nuit Européenne des Musées Musée de Feurs 2022-05-14 was last modified: by Nuit Européenne des Musées Musée de Feurs Musée de Feurs 14 mai 2022 Feurs Musée de Feurs Feurs

Feurs Loire