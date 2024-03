Nuit Européenne des Musées Musée d’arts de Nantes Nantes, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée d'arts de Nantes

Durant la Nuit Européenne des Musées, venez vous balader dans les galeries et découvrir nos collections permanentes d’art ancien, du 19e siècle, d’arts moderne ou contemporain. L’exposition temporaire Pierrick Sorin. Faire bonne(s) figure(s) est également accessible.

Une programmation spécifique a été imaginée par le Musée :

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Des élèves du collège Anne de Bretagne à Saint-Herblain et du collège de Bretagne à Nantes vous présenteront les restitutions de leurs projets menés tout au long de l’année autour de Paysage d’hiver de Gysbrecht Leytens et Partie de bateau de Gustave Caillebotte.

LE QUATUOR AVEC FLÛTE DE L’ONPL

Gilles Bréda : flûte – Sabine Gabbé : violon – Damien Séchet : alto – Annabelle Gouache : violoncelle

Mozart, Quatuor avec flûte en do K. 285b – 15 min

Mozart, Quatuor avec flûte en ré K. 285 – 15 min

Schubert, Trio à cordes D 471 – 12 min

Beethoven, Trio op.3 en mi bémol majeur – 40 min

Cette découverte de répertoires de compositeurs célèbres est possible en famille ! On peut choisir d’écouter 15 min ou la totalité du concert, selon son envie.

DESSINS DE SOIRÉE

Croquez le musée dans tous les sens : découvrez le nouveau livret d’activités pour dessiner en famille, participez à des exercices de dessins ludiques avec une médiatrice et pour les dessinateurs les plus avertis, venez profiter de séances courtes de modèle vivant.

Musée d'arts de Nantes 10 rue Clémenceau 44000 Nantes

© Musée d’arts de Nantes – Photographie Cécile Clos