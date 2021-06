Nuit Européenne des Musées – Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland de Clamecy Clamecy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Clamecy.

Nuit Européenne des Musées – Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland de Clamecy 2021-07-03 – 2021-07-03 Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland de Clamecy Avenue de la République

Clamecy Nièvre

EUR De 10h à 12h et de 14h à 22h, le public pourra accéder gratuitement au collections permanentes du musée de Clamecy et voir la nouvelle exposition temporaire : Charles Loupot, géant de l’affiche. Cette manifestation retrace la vie de ce créateur avec ses plus célèbres affiches et quantité de dessins, de peintures et d’esquisses qui n’avaient encore jamais été montrés.

+33 3 86 27 17 99

De 10h à 12h et de 14h à 22h, le public pourra accéder gratuitement au collections permanentes du musée de Clamecy et voir la nouvelle exposition temporaire : Charles Loupot, géant de l’affiche. Cette manifestation retrace la vie de ce créateur avec ses plus célèbres affiches et quantité de dessins, de peintures et d’esquisses qui n’avaient encore jamais été montrés.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par