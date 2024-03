Nuit européenne des musées Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie Senlis, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées Le temps d’une soirée, venez découvrir les collections dans une atmosphère joyeuse et décalée. Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Au musée d’Art et d’Archéologie (18h – minuit), le conservatoire de musique municipal ouvre les festivités avec un concert à 18h. Dès 19h, le club d’escrime Les 3 armes vous propose de descendre au sous-sol afin de vous présenter sa pratique au milieu des collections archéologiques. Au premier étage, vous pourrez découvrir le club de Qi Gong de Senlis. Puis, à partir de 20h, rendez-vous au musée en tenue de sport et faites-vous tirer le portrait par un photographe professionnel ! Vous pourrez par la suite récupérer gratuitement le tirage de votre plus belle pose.

Autour du musée de la Vénerie (18h – 22h), vous pourrez profiter des démonstrations sportives de la Compagnie d’arc du Montauban qui investit le parc du château de 18h à 21h. Le conservatoire de musique sera également présent avec des chants (19h) et de la danse (19h30). À partir de 20h30, les élèves du lycée Saint-Vincent vous feront frissonner : la forêt, la nuit… cela fait peur, non ?

Dans les deux musées, les expositions seront en visite libre :

– « Corps à corps – Combats et luttes dans le sport » au musée d’Art et d’Archéologie

– Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. Il était une forêt. » au musée de la Vénerie

Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.29.49.93 »}]

Musées de Senlis