Nuit européenne des musées – Musée d'Art Contemporain (MAC) 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 23:00:00 Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle
Lyon 6e Arrondissement Rhône Lyon 6e Arrondissement

Lyon 6e Arrondissement Rhône Lyon 6e Arrondissement Venez fêter la Nuit des musées 2021 au MAC Lyon ! Au programme : ouverture exceptionnelle des expositions en nocturne jusqu’à 23h, entrée gratuite de 18h à 23h, concerts prévus à partir de 19h. info@mac-lyon.com +33 4 72 69 17 17 http://www.mac-lyon.com/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

