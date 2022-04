Nuit européenne des musées Musée Champollion – Les Écritures du Monde, 14 mai 2022 20:00, Figeac.

Nuit des musées Nuit européenne des musées Musée Champollion – Les Écritures du Monde Samedi 14 mai, 20h00

Coup d’envoi d’Eurêka !

La Nuit européenne des Musées marque cette année à Figeac le début officiel des célébrations du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Toute une soirée et toute une nuit, le cœur de Figeac battra au rythme de ce temps d’ouverture, prélude à un anniversaire hors du commun.

Poussez les portes de la maison natale de Champollion, devenue musée, pour (re)découvrir les collections qu’elle renferme et qui vous parleront de l’homme, de son travail et de sa passion pour l’Égypte ancienne.

Laissez-vous surprendre par le septet brésilien TechnoBrass, issu de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio : les musiciens mélangeront la chaleur des cuivres à la puissance des beats pour mettre en musique les écritures du monde !

> 14 mai – 17h30 // Figeac, place des Écritures // Coup d’envoi

> 14 mai – de 20h à minuit // Figeac, musée Champollion – Les Écritures du Monde // Ouverture du musée – Concert

Rendez-vous proposé par les musées de la ville de Figeac

Entrée gratuite

Contact : Musée Champollion,

[[musee@ville-figeac.fr](mailto:musee@ville-figeac.fr)](mailto:musee@ville-figeac.fr), 05 65 50 31 08

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

© musée Champollion – Les Écritures du Monde

Installé dans la maison natale de Jean-François Champollion, le musée se consacre à l’histoire des écritures du monde. A partir des travaux du déchiffreur des hiéroglyphes, les collections racontent la fabuleuse aventure de l’écriture qui a commencé il y a 5300 ans.

http://www.musee-champollion.fr

Saturday 14 May, 20:00

museum Champollion – The Scriptures of the World

Housed in the birthplace of Jean-François Champollion, the museum is devoted to the history of world writings. Based on the work of the hieroglyphic decipherer, the collections tell of the fabulous adventure of writing that began 5300 years ago.

La Noche Europea de los Museos marca este año en Figeac el inicio oficial de las celebraciones del bicentenario del descifrado de los jeroglíficos por Jean-François Champollion. Toda una noche y toda una noche, el corazón de Figeac batirá al ritmo de este tiempo de apertura, preludio de un aniversario extraordinario.

Empuje las puertas de la casa natal de Champollion, convertida en museo, para (re)descubrir las colecciones que contiene y que le hablarán del hombre, de su trabajo y de su pasión por el antiguo Egipto.

Déjate sorprender por el Septet brasileño TechnoBrass, procedente de la escena jazz y del carnaval alternativo de Río: ¡los músicos mezclarán el calor de los metales con la potencia de los beats para poner en música las escrituras del mundo!

14 de mayo – 17h30// Figeac, place des Écritures// Patada de salida

14 de mayo – de 20h a medianoche// Figeac, museo Champollion – Las Escrituras del Mundo// Apertura del museo – Concierto

Encuentro propuesto por los museos de la ciudad de Figeac

Entrada gratuita

Contacto: Museo Champollion,

musee@ville-figeac.es05 65 50 31 08

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 20:00

Place Champollion, 46100 Figeac, Lot, Occitanie, France 46100 Figeac Occitanie