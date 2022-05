Nuit européenne des musées Musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Nuit européenne des musées

Musée Champollion – Les Écritures du Monde, le samedi 14 mai à 20:00



La Nuit européenne des Musées marque cette année à Figeac le début officiel des célébrations du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Toute une soirée et toute une nuit, le cœur de Figeac battra au rythme de ce temps d’ouverture, prélude à un anniversaire hors du commun. Poussez les portes de la maison natale de Champollion, devenue musée, pour (re)découvrir les collections qu’elle renferme et qui vous parleront de l’homme, de son travail et de sa passion pour l’Égypte ancienne. Laissez-vous surprendre par le septet brésilien TechnoBrass, issu de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio : les musiciens mélangeront la chaleur des cuivres à la puissance des beats pour mettre en musique les écritures du monde ! > 14 mai – 17h30 // Figeac, place des Écritures // Coup d’envoi > 14 mai – de 20h à minuit // Figeac, musée Champollion – Les Écritures du Monde // Ouverture du musée – Concert Rendez-vous proposé par les musées de la ville de Figeac Entrée gratuite Contact : Musée Champollion, [[musee@ville-figeac.fr](mailto:musee@ville-figeac.fr)](mailto:musee@ville-figeac.fr), 05 65 50 31 08 _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Coup d’envoi d’Eurêka ! Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, Lot, Occitanie, France Figeac Lot

