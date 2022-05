Nuit européenne des Musées Musée archéologique de Civaux, 14 mai 2022, Civaux.

Musée ouvert gratuitement de 14h30 à 22h Portes ouvertes à l’exposition « Dragon VS Dinosaure : entre mythe et réalité ». Animations : 1/ SOS Fadet en danger Une quête vous attend, conçue par l’équipe du musée. Lors de votre visite au musée, vous découvrez une étrange créature qui demande votre aide : c’est un fadet ! De la bouteille au poil de moustache, une aventure étonnante à vivre au musée ! Jeu familial grandeur nature en continu de 14h30 à 22h. Dès 6 ans 2/ Quête virtuelle : SOS Fadet en danger Une quête virtuelle vous attend, conçue par l’équipe du musée. Lors de votre visite au musée, vous découvrez une étrange créature qui demande votre aide… De la bouteille au poil de moustache, une aventure étonnante ! C’est sans téléchargement et accessible dès 8 ans. [https://view.genial.ly/6054661205ff8e0d27d61785/interactive-content-sos-fadet-en-danger-quete-virtuelle?fbclid=IwAR2foX7E2mKdLXrRtYBlpDp4jchHJyFoWdWTOYPsbmA2E5NzzJZ1z3nrXGU](https://view.genial.ly/6054661205ff8e0d27d61785/interactive-content-sos-fadet-en-danger-quete-virtuelle?fbclid=IwAR2foX7E2mKdLXrRtYBlpDp4jchHJyFoWdWTOYPsbmA2E5NzzJZ1z3nrXGU) 3/ les Coups de cœur du conservateur Dans les salles, visite commentée des objets coups de cœur du conservateur. à 20h30 et à 21h30. Durée : 1h – sans inscription En parallèle, la Maison pour Tous de Civaux organise de 16h à 21h un marché de producteurs et artisans autour et sur la place de Civaux en centre bourg

Entrée libre

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux le Bourg Vienne



