Mulhouse Nuit européenne des musées

Mulhouse

Nuit européenne des musées 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 23:00:00

Mulhouse Haut-Rhin Mulhouse 0 EUR Pour la 17ème Nuit Européenne des Musées, certains musées de Mulhouse vous ouvrent gratuitement leurs portes. Des visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles vous attendent pour une expérience conviviale et ludique. Au programme : – Musée Electropolis de 18h à 23h30 : ouverture au public du Jardin des Energies pour une déambulation. – Musée des Beaux-Arts : musiciens de l'orchestre symphonique de Mulhouse (séances à 18h30 et 20h30) – Musée Historique : concert « Nuit musicale » (séances à 19h, 20h et 21h) – Musée de l'Impression sur Etoffes : ouvert de 19h à 23h. +33 3 69 77 77 40

