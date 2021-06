Nuit européenne des musées MUba Eugène Leroy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tourcoing.

Nuit européenne des musées

MUba Eugène Leroy, le samedi 3 juillet à 18:00

**→ Visite dessinée : à la loupe** 18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 23h Venez participer, entre amis ou en famille (à partir de 5 ans), à une visite dessinée. Grâce à des jeux d’observation, à la fabrication « d’outils scrutateurs », crayon et papier à la main, chacun pourra explorer les œuvres et en découvrir les secrets. Durée : 45 mn Atelier limité à 10 personnes **→ Coups de projecteur I 10 minutes pour une œuvre** Toutes les demi-heures, un médiateur présente une œuvre en vous racontant les secrets de sa conception : sa composition, sa technique ou les sujets représentés. Ces coups de projeteurs permettent d’aborder une œuvre tout en déambulant dans le musée. **→ Visite thématique I un autre regard sur les œuvres** Un médiateur vous fait découvrir l’exposition au travers d’un thème et d’une sélection d’œuvres. 18h30 : Respecter puis casser les codes 19h30 : La couleur 20h30 : La composition 21h30 : La lumière Durée : 45 mn Dans la limite des places disponibles, groupe limité à 15 personnes **→ Visite guidée** 18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 23h Un médiateur vous fait découvrir l’exposition du MUba. Durée : 45 mn Dans la limite des places disponibles, groupe limité à 15 personnes **>> À NE PAS MANQUER !** **→ Théâtre I 21h30** Raison et acte dans la douleur du silence, texte de Babouillec La classe de théâtre du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing présente une mise en voix du texte de Babouillec, Raison et acte dans la douleur du silence. Babouillec est le pseudonyme choisi par une jeune poétesse autiste non verbale. Durée 40 mn. **→ Parcours enfants & familles** Si vous souhaitez visiter le musée en famille et en toute autonomie, un parcours de jeux est mis à disposition à l’accueil du musée. Partez à la recherche des œuvres et confrontez-vous aux défis créatifs qui sont proposés à chaque étape du parcours. À partir de 5 ans. **Les médiateurs du MUba sont présents toute la soirée pour répondre à vos questions et échanger avec vous.** Pour réserver: achetez une entrée gratuite sur la billetterie en ligne : [www.muba-boutique.tourcoing.fr](http://www.muba-boutique.tourcoing.fr)

Gratuit

Parcours I Théâtre I Visites I Visites thématiques I Visites dessinées

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00