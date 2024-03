Nuit Européenne des Musées Morlanne, lundi 13 mai 2024.

Nuit Européenne des Musées Morlanne Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la nuit Européenne des Musées, venez découvrir les métiers d’Arts en lien avec le Château de Morlanne et la collection Ritter.

Visites guidées mettant à l’honneur ces savoir-faire à 19h et 20h30, Sur réservation.

Visite libre gratuite de 19h à 22h (dernières entrées).

A l’occasion de la nuit Européenne des Musées, venez découvrir les métiers d’Arts en lien avec le Château de Morlanne et la collection Ritter.

Visites guidées mettant à l’honneur ces savoir-faire à 19h et 20h30, Sur réservation.

Visite libre gratuite de 19h à 22h (dernières entrées). 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 19:00:00

fin : 2024-05-13 23:00:00

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateaudemorlanne@orange.fr

L’événement Nuit Européenne des Musées Morlanne a été mis à jour le 2024-03-05 par Landes Chalosse