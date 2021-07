Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Montpellier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montpellier. NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2021-07-03 – 2021-07-03

Montpellier Hérault EUR 0 0 La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, selon les consignes territoriales et la situation sanitaire de chaque pays, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique. Les musées à Montpellier et sa Métropole :

★ Musée Fabre

20 minutes pour découvrir l’accrochage Saison Contemporaine

RDV dans l’Atrium Richier salle 2 Programme complet sur le site web du Musée Fabre

Pour toutes les visites les inscriptions se font 30 minutes avant chaque visite à l’accueil du musée.

Le port du masque est obligatoire pendant toute votre visite du

musée Fabre, merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur. ☆ Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran:

20 minutes pour découvrir l’exposition Pharmacopées

RDV dans la cour de l’hôtel Cabrières Sabatier d’Espeyran.

Programme complet sur le site web du Musée Fabre Retrouvez tous les musées et leurs programmes sur la carte en ligne du site internet de la nuit des musées. La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, selon les consignes territoriales et la situation sanitaire de chaque pays, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. +33 4 67 66 88 91 La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, selon les consignes territoriales et la situation sanitaire de chaque pays, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique. Les musées à Montpellier et sa Métropole :

★ Musée Fabre

20 minutes pour découvrir l’accrochage Saison Contemporaine

RDV dans l’Atrium Richier salle 2 Programme complet sur le site web du Musée Fabre

Pour toutes les visites les inscriptions se font 30 minutes avant chaque visite à l’accueil du musée.

Le port du masque est obligatoire pendant toute votre visite du

musée Fabre, merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur. ☆ Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran:

20 minutes pour découvrir l’exposition Pharmacopées

RDV dans la cour de l’hôtel Cabrières Sabatier d’Espeyran.

Programme complet sur le site web du Musée Fabre Retrouvez tous les musées et leurs programmes sur la carte en ligne du site internet de la nuit des musées. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.61178#3.88056