Nuit européenne des musées Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Nuit européenne des musées Moirans-en-Montagne, 14 mai 2022, Moirans-en-Montagne. Nuit européenne des musées Moirans-en-Montagne

2022-05-14 – 2022-05-14

Moirans-en-Montagne Jura Moirans-en-Montagne Jura EUR Le musée du Jouet participe à la 18e édition de la Nuit européenne des musées et ouvre gratuitement ses portes de 19h à 22h. Seul, en famille ou entre amis, la Nuit des musées sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre musée dans une atmosphère particulière et avec de nombreuses animations liées à la « Pop Culture » ! reservation@musee-du-jouet.com +33 3 84 42 38 64 https://www.musee-du-jouet.com/index.htm Le musée du Jouet participe à la 18e édition de la Nuit européenne des musées et ouvre gratuitement ses portes de 19h à 22h. Seul, en famille ou entre amis, la Nuit des musées sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre musée dans une atmosphère particulière et avec de nombreuses animations liées à la « Pop Culture » ! Moirans-en-Montagne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Moirans-en-Montagne Adresse Ville Moirans-en-Montagne lieuville Moirans-en-Montagne Departement Jura

Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moirans-en-montagne/

Nuit européenne des musées Moirans-en-Montagne 2022-05-14 was last modified: by Nuit européenne des musées Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 14 mai 2022 Jura Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne Jura