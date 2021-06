Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret, Meung-sur-Loire Nuit européenne des Musées Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire Loiret Le Musée La Monnaye de Meung-sur-Loire vous accueille pour une visite nocturne le 3 juillet de 19h30 à 22h30. Au programme : jeux de société, livrets jeux, visite libre des collections du musée ainsi que des expositions temporaires de photos. L’entrée est libre et dans le respect des mesures barrières. Nuit européenne des musées au Musée La Monnaye contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr +33 2 38 44 32 28 https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ Le Musée La Monnaye de Meung-sur-Loire vous accueille pour une visite nocturne le 3 juillet de 19h30 à 22h30. Au programme : jeux de société, livrets jeux, visite libre des collections du musée ainsi que des expositions temporaires de photos. L’entrée est libre et dans le respect des mesures barrières. musée la Monnaye dernière mise à jour : 2021-06-27 par

