À partir de 18h, gratuit.

La Nuit européenne des Musées sera l’occasion d’inaugurer la nouvelle exposition temporaire SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir…

Conçue par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, cette exposition enrichie de nombreux objets vous propose de découvrir d’autres facettes du patrimoine jurassien.

Elle sera présentée du 14 mai au 16 octobre 2022.

