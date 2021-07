Limoux Limoux Aude, Limoux NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux Aude Limoux Dans le cadre de la Nuit des Musées 2021, l’Association des Amis de Notre Dame de Marceille vous convie à une soirée découverte, mêlant l’histoire, la richesse et la diversité de notre patrimoine.

Pour cette 17ème édition, l’Association propose des visites guidées gratuites de son Musée des Ex-Voto.

En ce lieu sont rassemblés tous les ex-voto acquis au fil des siècles avec des œuvres couvrant la période 14ème à nos jours. Il s’agit de plaques, de bijoux, de statuettes, d’objets d’orfèvrerie, d’instruments liturgiques et de tableaux d’un intérêt historique premier pour l’église. +33 4 68 31 19 70 http://www.assoc-notre-dame-marceille.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-08 par

