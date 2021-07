Nantua Nantua Ain, Nantua Nuit Européenne des Musées – Le maquis de l’Ain Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nuit Européenne des Musées – Le maquis de l’Ain Nantua, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nantua. Nuit Européenne des Musées – Le maquis de l’Ain 2021-07-03 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-03 23:00:00 23:00:00 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye

Nantua Ain Samedi 3 juillet, de 18h30 à 23h, parcourez le musée à la lumière de votre lampe de poche et profitez des projections du documentaire réalisé pour RMC Découverte « Le maquis de l’Ain ». animation.museeresistance@ain.fr +33 4 74 75 07 50 http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 dernière mise à jour : 2021-06-21 par

lieuville 46.15248#5.60824