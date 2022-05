Nuit Européenne des Musées, la nuit… monstre ! Solutré-Pouilly, 14 mai 2022, Solutré-Pouilly.

Nuit Européenne des Musées, la nuit… monstre ! Route du Musée Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

2022-05-14 – 2022-05-14 Route du Musée Musée de Préhistoire

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

EUR 0 0 Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe, jusqu’au coeur de la nuit. Visites et animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Approchez ! N’ayez pas peur ! Pénétrez dans les entrailles de la terre et venez rencontrer les êtres étranges qui habitent l’obscurité dans l’exposition du sculpteur Jean Fontaine… Surprises musicales, visites animées et jeux rythmeront votre soirée. Petits ou grands, laissez-vous emporter et découvrez le Musée de Préhistoire comme vous ne l’avez jamais vu !

À partir de 19h : les petits monstres

– Les élèves de Vergisson vous présentent leurs créations monstrueuses en argile, accompagnés par le sculpteur Jean Fontaine.

– Pour les petits préhistos : Le long voyage de Tarandro (théâtre d’images).

À partir de 20h30 : de surprise en surprise

– Visites de l’exposition L’Après Histoire avec le sculpteur Jean Fontaine.

– Découverte surprise des trésors des collections.

– Énigmes, lectures et surprises musicales.

– Rallye-photos thématique en direct sur Instagram, avec des lots à gagner !

À partir de 21h : éclairer les ténèbres

– Découverte des techniques d’allumage du feu dans la Préhistoire, émerveillement garanti devant la naissance de la fleur rouge !

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.

Accès libre, sans réservation.

dernière mise à jour : 2022-05-03 par