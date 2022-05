NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – La Maison du Mineur – EVENEMENT ANNULE La Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-CombeLa Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

La Grand-Combe Gard Maison du Mineur, Vallée Ricard La Grand-Combe Gard La Grand-Combe A la lueur d’une lampe de mine, découvrez les installations de surface de cet édifice classé Monument Historique. Une visite insolite, en nocturne accompagnée d’un guide, un voyage dans le temps pour mieux comprendre le passé minier des Cévennes.Départs des visites à 20h30, 21h et 21h30. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver au préalable.*Infos pratiques :- Rendez-vous le samedi 14 Mai 2022- Où? : La Maison du Mineur à La Grand’Combe- Quand? : Départs exceptionnels pour les visites à 20h30, 21h00 et 21h30- Tarif : 4 euros- Réservation conseillée- Informations complémentaires et réservations auprès de La Maison du Mineur, par téléphone au 04 66 34 28 93 contact@maison-du-mineur.com +33 4 66 34 28 93 Droits gérés

