Nuit Européenne des Musées : La dame à la licorne à la Maison du Textile Fresnoy-le-Grand, 14 mai 2022, Fresnoy-le-Grand.

Nuit Européenne des Musées : La dame à la licorne à la Maison du Textile Fresnoy-le-Grand

2022-05-14 18:30:00 – 2022-05-14 20:30:00

Fresnoy-le-Grand Aisne Fresnoy-le-Grand

NUIT DES MUSÉES I 14 MAI

Pour vous permettre de commencer à organiser votre soirée

A l’occasion de La Nuit Européenne des Musées, la Maison du Textile à Fresnoy le Grand vous propose une soirée exceptionnelle le samedi 14 mai !

La tapisserie de la Dame à la licorne est l’une des plus célèbre au monde, mais connaissez-vous son histoire ? Laissez-vous guider le temps d’une soirée par une conteuse et les Dames chanteresses qui vous transporteront au cœur des tapisseries de la Dame…

Le samedi 14 mai à 18h30 et à 20h30 sur réservation.

3 euros par personne.

Gratuit – 12 ans

Renseignement et réservation au 03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com

Maison du Textile

Fresnoy-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-04-27 par