Nuit Européenne des Musées Galerie Saint-Jacques Saint-Quentin

Nuit Européenne des Musées Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Galerie Saint-Jacques

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

La Galerie Saint-Jacques propose une exposition ouverte présenté février son exposition Monstres et Héros du Cinéma :

Elle propose un voyage à travers des pièces mythiques issues de films réalisés par de grands noms du 7e Art : Besson, Cameron, Lucas, Spielberg. Des costumes, maquettes, décors, affiches et objets emblématiques offrent aux visiteurs l’occasion de plonger dans la mythologie ancestrale du combat entre le bien et le mal. D’en apprendre sur les caractéristiques des monstres et des Héros et de découvrir les mystères du processus créatif d’un personnage.

Pour l’occasion, la galerie vous invite à découvrir un programme d’animations et de rencontres variées !

Galerie Saint-Jacques 14 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 03 23 06 94 67 https://www.saint-quentin.fr/110-galerie-st-jacques.htm https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Jacques-1842093769391425/?ref=br_rs La Galerie Saint-Jacques est un équipement culturel municipal de diffusion des arts visuels qui s’inscrit pleinement dans la politique culturelle de la Ville, en complément de l’ensemble des actions menées par la Direction des Affaires Culturelles.

La Galerie Saint-Jacques présente des expositions éclectiques et diversifiées afin de montrer différentes techniques artistiques et de faire découvrir des artistes professionnels de renommée régionale, nationale et internationale. Ses objectifs sont de promouvoir l’art à travers des expositions de qualité et de rendre la Culture accessible à tous et pour tous.

Enrichissement culturelle, souvenirs, rêves et apprentissage de l’Art seront au rendez-vous !

A chaque exposition, un programme de Médiation Culturelle est mis en place.

Découvrir l’art de manière ludique, se familiariser avec les expositions, les œuvres et la découverte des artistes, de leurs techniques artistiques à travers la pratique en atelier, des visites guidées, des stages…tel est le programme de médiation culturelle à destination des petits et des grands qui vous sera proposé par le médiateur culturel de la Galerie Saint-Jacques. Accès PMR, parking à proximité

© Starfix Muséum