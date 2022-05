Nuit Européenne des Musées : Faites vos jeux Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez EUR 0 “Faites vos jeux” annonçait la carte de vœux de l’année 2022. Maintenant que les dés sont jetés, rebattons les cartes toute la soirée à la découverte des personnages et des faits historiques qui ont animé le Béarn et la France à la Renaissance. Attendez-vous à un focus particulier sur la terrible année 1572…Jeux de paires, dessinez c’est gagné, qui suis-je ? seront disséminés dans les salles du musée sous le regard attentif des œuvres… Gare aux tricheurs! “Faites vos jeux” annonçait la carte de vœux de l’année 2022. Maintenant que les dés sont jetés, rebattons les cartes toute la soirée à la découverte des personnages et des faits historiques qui ont animé le Béarn et la France à la Renaissance. Attendez-vous à un focus particulier sur la terrible année 1572…Jeux de paires, dessinez c’est gagné, qui suis-je ? seront disséminés dans les salles du musée sous le regard attentif des œuvres… Gare aux tricheurs! +33 5 59 69 14 03 “Faites vos jeux” annonçait la carte de vœux de l’année 2022. Maintenant que les dés sont jetés, rebattons les cartes toute la soirée à la découverte des personnages et des faits historiques qui ont animé le Béarn et la France à la Renaissance. Attendez-vous à un focus particulier sur la terrible année 1572…Jeux de paires, dessinez c’est gagné, qui suis-je ? seront disséminés dans les salles du musée sous le regard attentif des œuvres… Gare aux tricheurs! Musée Jeanne d’Albret

