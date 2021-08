Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Nuit Européenne des Musées et Nuit des Arts de Roubaix La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Nuit Européenne des Musées et Nuit des Arts de Roubaix La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 21 mai 2022, Roubaix. Nuit Européenne des Musées et Nuit des Arts de Roubaix

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, le samedi 21 mai 2022 à 13:00

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée magique. Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée magique. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix