Haute-Vienne

Nuit européenne des musées – Espace Rebeyrolle 2021-07-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-03 20:00:00 20:00:00

Eymoutiers Haute-Vienne
A partir de 17h, entrée libre au musée et à 19h, visite commentée gratuite.

Rens : 05 55 69 58 88

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, venez découvrir l'espace Rebeyrolle.
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr +33 5 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com/

OT d' Eymoutiers

