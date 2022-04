Nuit Européenne des Musées : Espace Manfredo Borsi Montauroux Montauroux Catégories d’évènement: Montauroux

Montauroux Var Montauroux Dans le cadre de la 18ème Nuit Européenne des Musées, l’Espace Manfredo Borsi vous accueille de 18h à 20h pour l’inauguration de l’exposition de Daphné Wiik: Guyane, un bout de France de l’autre côté de l’océan. Visite gratuite. Place du Clos Espace Manfredo Borsi Montauroux

