Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey, le samedi 14 mai à 20:00

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Samedi 14 mai, 20h Concert des Sorbonne Scholars Église de La Couture-Boussey Gratuit Double hommage à Josquin des Prés (c.1440-1521) et Jean Mouton (c.1459-1522). Polyphonie sacrée interprétée par les Sorbonne Scholars avec le concours d’instruments à vent de la Renaissance et sous la direction de Pierre Iselin. [Les Sorbonne Scholars](https://sorbonnescholars.sorbonne-universite.fr/) Depuis plus de 20 ans, les Sorbone Scholars travaillent le répertoire de la Renaissance anglaise et européenne dans une démarche de recherche appliquée. Encore aujourd’hui, l’idée fondatrice d’articuler recherche et pratique musicale demeure vive. Rassemblés autour de Pierre Iselin, professeur émérite de littérature élisabéthaine à Sorbonne Université, des chercheurs d’autres disciplines participent régulièrement à la vie culturelle de la Sorbonne mais également à des festivals, des conférences, des colloques et des commémorations en France et au-delà. Avec l’ensemble vocal et l’ensemble instrumental riche de plusieurs formations musicales, les Sorbonne Scholars peuvent ainsi aborder tous les répertoires, sacrés et profanes, de la Renaissance et du premier baroque. Inscription au 02 32 36 28 80 ou [[miv@pen-agglo.fr](miv@pen-agglo.fr)](miv@pen-agglo.fr)

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry – 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure



