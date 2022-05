Nuit européenne des musées – Ecomusée des Monts du Forez Usson-en-Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Usson-en-Forez

Nuit européenne des musées – Ecomusée des Monts du Forez Place Alex Folléas Ecomusée des Monts du Forez Usson-en-Forez

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 22:00:00

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez Venez visitez librement l’Ecomusée et son jardin. Profitez de la nouvelle exposition et participez à un moment de lecture avec le spectacle ‘L’art de ménager les femmes’.

Faites la navette en train touristique entre Estivareilles et Usson-en-Forez. musee@usson-en-forez.fr +33 4 77 50 68 87 http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ Place Alex Folléas Ecomusée des Monts du Forez Usson-en-Forez

