Digoin Digoin Digoin, Saône-et-Loire Nuit Européenne des Musées Digoin Digoin Catégories d’évènement: Digoin

Saône-et-Loire

Nuit Européenne des Musées Digoin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Digoin. Nuit Européenne des Musées 2021-07-03 – 2021-07-03

Digoin Saône-et-Loire 6 EUR Visite libre des 14 salles du Musée.

Guides présents tout au long de la visite musee.digoin@laposte.net +33 3 85 53 88 03 http://musee-ceramique-digoin.com/ Visite libre des 14 salles du Musée.

Guides présents tout au long de la visite dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Digoin, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Digoin Adresse Ville Digoin