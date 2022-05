NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – DÉCOUVREZ L’EXPOSITION “VOYAGES” Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – DÉCOUVREZ L’EXPOSITION “VOYAGES” Mirecourt, 14 mai 2022, Mirecourt. NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – DÉCOUVREZ L’EXPOSITION “VOYAGES” Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Cours Stanislas Mirecourt

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 12:00:00 Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Cours Stanislas

Mirecourt Vosges Nuit Européenne des Musées : Découvrez l’exposition “Voyages”

Partez de Mirecourt et du violon, fabriqué ici à partir du 18e siècle, pour des histoires de musique… Sur votre chemin, vous rencontrerez des luthiers, des archetiers, des compositeurs et des musiciens d’hier et d’aujourd’hui. À travers votre parcours, multipliez les expériences : écoutez, observez, touchez, essayez les instruments… Un beau voyage en perspective . resamuseemirecourt@gmail.com +33 3 29 37 81 59 http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/ Ministère de la Culture

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Cours Stanislas Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Cours Stanislas Ville Mirecourt lieuville Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Cours Stanislas Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – DÉCOUVREZ L’EXPOSITION “VOYAGES” Mirecourt 2022-05-14 was last modified: by NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – DÉCOUVREZ L’EXPOSITION “VOYAGES” Mirecourt Mirecourt 14 mai 2022 Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges