Nuit Européenne des musées Cuisery, 14 mai 2022

Nuit Européenne des musées Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue de l’Église Centre EDEN

Cuisery Saône-et-Loire

Avis aux curieux, aux passionnés de Dame nature et aux astronomes en herbe !

Savez-vous calculer l’âge d’un arbre ? Savez-vous que certains oiseaux migrateurs renouvellent leur plumage pour préparer leur migration ou encore que la température du centre du soleil est de 15 millions de degrés ?

Non ? alors venez visiter l’espace muséographique du centre EDEN, découvrir le cabinet de curiosités et l’exposition temporaire : Parasites, mais pas que ! les relations entre les espèces ( exposition adaptée aux enfants)

Manipulez, jouez, déclenchez des animations, observez… En route pour une immersion au cœur des milieux naturels !

Passez un moment agréable dans le parc du centre EDEN et visitez ses dernières nouveautés, dont l’exposition temporaire « biodiversité, tous liés »

Mini séances de planétarium de 18 h à 22 h 40 ( durée environ 20 mn )

Exposition temporaire « Parasites mais pas que…les relations entre les espèces »

Les êtres vivants entretiennent des relations les uns avec les autres. Ces interactions peuvent être neutres, bénéfiques ou néfastes. Elles peuvent être durables, obligatoires ou facultatives, opportunistes ou accidentelles, avec toutes les situations intermédiaires possibles rendant les individus plus ou moins dépendants les uns des autres.

Ces relations ne se limitent pas, comme on pourrait le penser, à la prédation, le plus fort dévorant le plus faible. Les espèces peuvent, au contraire, avoir besoin les unes des autres pour s’abriter, se protéger, de déplacer ou se reproduire.

C’est ainsi qu’on parle de parasitisme, de symbiose, ou de commensalisme selon que ces relations bénéficient à une espèce par rapport à une autre ou que les bénéfices sont plus au moins partagés.

A l’aide d’exemples pris dans le monde animal et le monde végétal, l’exposition dévoile les secrets des relations entre espèces ainsi que les mécanismes complexes qui les régissent.

+33 3 85 27 08 00 http://www.centre-eden71.fr/

