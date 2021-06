Dax Dax Dax, Landes Nuit européenne des musées: Crypto Night Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Nuit européenne des musées: Crypto Night Dax, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dax. Nuit européenne des musées: Crypto Night 2021-07-03 – 2021-07-03 Crypte archéologique 24 rue Cazade

Profitez des vestiges de la basilique civile romaine de manière insolite. Boule à facettes et playlist 70/80, pour une nuit rythmée par la bande annonce de leur découverte. L' occasion également d'échanger avec l'équipe du musée sur la conservation du site et de tester vos connaissances sur l'Antiquité grâce à des quizz.

