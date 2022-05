Nuit européenne des musées, coup d’envoi d’Eurêka ! Figeac, 14 mai 2022, Figeac.

Nuit européenne des musées, coup d’envoi d’Eurêka ! place champollion Musée Champollion Figeac

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 00:00:00 place champollion Musée Champollion

Figeac Lot

14 mai

17h30 Figeac, place des Écritures, Coup d’envoi

20h à minuit Figeac, musée Champollion – Les Écritures du Monde

Ouverture du musée

Et si on reconstituait la pierre de Rosette ?!

Performance restitution du parcours scolaire

Les écoles du Grand-Figeac célèbrent cette année l’anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes et le lancement de la programmation Eurêka. Des élèves ont reproduit à leur manière un fragment de la pierre de Rosette, cette stèle aux trois écritures qui a permis à Champollion de percer le secret des hiéroglyphes. Le soir venu, les enfants s’emparent de la place des Écritures et appliquent leur création sur celle de l’artiste Joseph Kosuth. Le temps d’une soirée marquée par la joie et la convivialité, une

reproduction géante et éphémère de la pierre de Rosette vibrera de nouvelles couleurs et de nouvelles matières.

La Nuit européenne des Musées marque cette année à Figeac le début officiel des célébrations du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Toute une soirée et toute une nuit, le cœur de Figeac battra au rythme de ce temps d’ouverture, prélude à un anniversaire hors du commun. Poussez les portes de la maison natale de Champollion, devenue musée, pour (re)découvrir les collections qu’elle renferme et qui vous parleront de l’homme, de son travail et de sa passion pour l’Égypte ancienne. Laissez-vous surprendre par le septet brésilien TechnoBrass, issu de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio : les musiciens mélangeront la chaleur des cuivres à la puissance des beats pour mettre en musique les écritures du monde !

14 mai

17h30 Figeac, place des Écritures, Coup d’envoi

20h à minuit Figeac, musée Champollion – Les Écritures du Monde

Ouverture du musée

Et si on reconstituait la pierre de Rosette ?!

Performance restitution du parcours scolaire

Les écoles du Grand-Figeac célèbrent cette année l’anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes et le lancement de la programmation Eurêka. Des élèves ont reproduit à leur manière un fragment de la pierre de Rosette, cette stèle aux trois écritures qui a permis à Champollion de percer le secret des hiéroglyphes. Le soir venu, les enfants s’emparent de la place des Écritures et appliquent leur création sur celle de l’artiste Joseph Kosuth. Le temps d’une soirée marquée par la joie et la convivialité, une

reproduction géante et éphémère de la pierre de Rosette vibrera de nouvelles couleurs et de nouvelles matières.

@P. Thebault

place champollion Musée Champollion Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-29 par