Pontarlier Doubs EUR Organisé par le Musée de Pontarlier.

« Celle du Moulin qui Grince », contes avec la compagnie Les Iles Voisines.

Plongez au cœur des tableaux du Musée grâce au conteur Rémi Lapouble de la compagnie Les Iles Voisines : vie dans les campagnes, superstition, sorcellerie… vous ne verrez plus jamais les peintures de l’Ecole comtoise comme avant !

Tout public. Sur réservation, nombre de places limité.

