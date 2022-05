Nuit européenne des musées “Concerts et dégustations au musée des Ursulines” Mâcon, 14 mai 2022, Mâcon.

Nuit européenne des musées “Concerts et dégustations au musée des Ursulines” Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 0 0 Tout public, gratuit, accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Programme musical

– Quatuor opus 60, Alexandre Tcherepnin

I – In the church

II- In the kitchen

– Sicilienne, extrait de Pelléas et Mélisande pour quatuor de flûtes, Gabriel Fauré

– Aria, extrait de la Suite en Ré, Jean-Sébastien Bach

– Arcadie, Marc Berthomieu

I- Bergers

– Air pour les sauvages, extrait des Indes galantes, Jean-Philippe Rameau

– Libertango, Astor Piazzola

– Summertime, extrait de Porgy and Bess, George Gershwin

+33 3 85 39 90 38

dernière mise à jour : 2022-04-13 par