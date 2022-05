NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CONCERTS : CODARIO SORT DE SA VITRINE Mirecourt, 14 mai 2022, Mirecourt.

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 21:20:00

Mirecourt Vosges

Nuit Européenne des Musées : Concerts : Codario sort de sa vitrine !

Présenté dans l’exposition « Voyages », l’ensemble Codario s’invite au Musée de Mirecourt à l’occasion de la Nuit européenne des musées… 2 musiciens, 4 mini-concerts, 4 propositions, 4 variations autours de leurs nombreux violons… Codario, ce sont deux musiciens, Tom Freudenreich et Félix Chaillou qui jouent une quinzaine d’instruments qui portent tous – ou presque ! – le nom de violon, et qui pourtant sont bien différents : violon norvégien ou hardingfele, violon-sabot, violon boîte à gâteaux, violon Stroh, violon à tête d’oiseau, violon du diable… Venez découvrir ces instruments, leurs formes et leurs sonorités au beau milieu de l’exposition Voyages, au musée de la Lutherie. Accompagnés par ces violons de luthiers ou réalisés par leurs soins, les musiciens se font conteurs, tantôt en notes, tantôt en mots. Ils narrent des histoires populaires sur leurs instruments et d’autres, peuplées de personnages singuliers et rythmées par des anecdotes surprenantes sur des airs traditionnels d’Auvergne, d’Irlande, du Poitou, de Suède et d’Europe de l’Est.

Réservation recommandée, choisissez votre créneau et inscrivez-vous : 03 29 37 81 59 ou resamuseemirecourt@gmail.com

