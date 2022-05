NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – CONCERT PROMENADE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – CONCERT PROMENADE Béziers, 14 mai 2022, Béziers. NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – CONCERT PROMENADE Béziers

2022-05-14 – 2022-05-14

Béziers Hérault Guidé par les sonorités généreuses d’un violoncelle, d’une contrebasse et d’une flûte traversière, découvrez le superbe Hôtel Fayet lors d’un concert-promenade à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées. Pour l’occasion, Marion Picot et Mélanie Steiner, professeures au Conservatoire Béziers Méditerranée, accompagnées de Jean-Baptiste Morel, vous proposeront un éclairage inédit des collections du musée lors d’intermèdes musicaux en solo, duo ou trio.

Entrée libre. Guidé par les sonorités généreuses d’un violoncelle, d’une contrebasse et d’une flûte traversière, découvrez l’Hôtel Fayet lors d’un concert-promenade. Marion Picot et Mélanie Steiner, professeures au Conservatoire Béziers Méditerranée, accompagnées de Jean-Baptiste Morel, vous proposeront un éclairage inédit des collections du musée lors d’intermèdes musicaux en solo, duo ou trio. Entrée libre. Guidé par les sonorités généreuses d’un violoncelle, d’une contrebasse et d’une flûte traversière, découvrez le superbe Hôtel Fayet lors d’un concert-promenade à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées. Pour l’occasion, Marion Picot et Mélanie Steiner, professeures au Conservatoire Béziers Méditerranée, accompagnées de Jean-Baptiste Morel, vous proposeront un éclairage inédit des collections du musée lors d’intermèdes musicaux en solo, duo ou trio.

Entrée libre. Béziers

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – CONCERT PROMENADE Béziers 2022-05-14 was last modified: by NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – CONCERT PROMENADE Béziers Béziers 14 mai 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault