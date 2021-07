Nuit Européenne des Musées Concarneau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Concarneau.

Nuit Européenne des Musées 2021-07-03 – 2021-07-03

Concarneau Finistère

La 17ème édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021 en France et dans toute l’Europe.

Habituellement, 2 millions de visiteurs viennent, le temps d’une nuit, dans près de 3000 musées en France et en Europe

ouverts gratuitement pour l’occasion.

Comme chaque année, les musées de Concarneau Cornouaille Agglomération – le Musée de Pont-Aven et le Musée de la

Pêche à Concarneau – s’associent à l’événement en proposant des visites et animations à la fois gratuites et inédites, pour

tous les publics, de 18 heures à minuit.

Spectacle Zéphir et Alizé : vers l’horizon lointain… par la Compagnie du Grand Tout

Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer… Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine

tempête, et CRAC, c’est le naufrage ! Echoués sur une île déserte, sauvés par une baleine à bosse, jusqu’où les

emmènera l’aventure…? Zéphyr et Alizé, c’est la fantasmagorie de l’enfance à plein tube, son espièglerie et sa

tendresse.

Théâtre jeune public

Texte de Fabien ARCA / CECOI La mer

Avec Erwan DAVID & Anne GOASGUEN / Mise en scène Lydie LE DOEUFF

Production Théâtre du Pays de Morlaix / Projet à l’initiative de Très Tôt Théâtre

À partir de 4 ans

Une aventure de 30 minutes

Deux présentations : à 18h30 et à 19h30 (dans la limite des places disponibles)

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du Musée de la Pêche

RV : Tour du Major au rez-de-chaussée

Atelier matelotage

Essayez-vous à l’art du matelotage ! Apprenez à faire des nœuds de marins, atelier animé par les Amis du Musée de la

Pêche.

De 18h à 23h30

RV dans les salles du musée

« Joue avec le Musée de la Pêche »

Jeu de société grandeur nature pour une découverte du monde de la pêche,

animé par une médiatrice et à destination de tous.

18h à 20h puis de 21h30 à 22h15

RV en salle « carré des mousses »

Jeu énigmes / à faire en autonomie

Une découverte ludique du parcours permanent du musée. Venez résoudre l’énigme en famille.

De 18h à minuit, en continu

RV Livret distribué à l’accueil du musée.

Conversation spontanée

Quelques membres de l’association des Amis du Musée de la Pêche vous présentent un objet ou une sélection d’objets

de la collection… N’hésitez pas à les solliciter !

De 18h à minuit, en continu

RV dans les salles du musée

Visite de L’Hémérica

La visite du chalutier à quai sera possible de 20h à 22h uniquement.

20h > 22h

Permanence de l’association des Amis du Musée de la Pêche

Comme chaque année, l’association des Amis du Musée de la Pêche à Concarneau assure une permanence dans une

salle du musée pour faire connaître ses missions et accueillir de nouveaux adhérents.

18h > 23h30, en continu

Accès libre.

+33 2 98 97 10 20 https://www.musee-peche.fr/

La 17ème édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021 en France et dans toute l’Europe.

Habituellement, 2 millions de visiteurs viennent, le temps d’une nuit, dans près de 3000 musées en France et en Europe

ouverts gratuitement pour l’occasion.

Comme chaque année, les musées de Concarneau Cornouaille Agglomération – le Musée de Pont-Aven et le Musée de la

Pêche à Concarneau – s’associent à l’événement en proposant des visites et animations à la fois gratuites et inédites, pour

tous les publics, de 18 heures à minuit.

Spectacle Zéphir et Alizé : vers l’horizon lointain… par la Compagnie du Grand Tout

Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer… Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine

tempête, et CRAC, c’est le naufrage ! Echoués sur une île déserte, sauvés par une baleine à bosse, jusqu’où les

emmènera l’aventure…? Zéphyr et Alizé, c’est la fantasmagorie de l’enfance à plein tube, son espièglerie et sa

tendresse.

Théâtre jeune public

Texte de Fabien ARCA / CECOI La mer

Avec Erwan DAVID & Anne GOASGUEN / Mise en scène Lydie LE DOEUFF

Production Théâtre du Pays de Morlaix / Projet à l’initiative de Très Tôt Théâtre

À partir de 4 ans

Une aventure de 30 minutes

Deux présentations : à 18h30 et à 19h30 (dans la limite des places disponibles)

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du Musée de la Pêche

RV : Tour du Major au rez-de-chaussée

Atelier matelotage

Essayez-vous à l’art du matelotage ! Apprenez à faire des nœuds de marins, atelier animé par les Amis du Musée de la

Pêche.

De 18h à 23h30

RV dans les salles du musée

« Joue avec le Musée de la Pêche »

Jeu de société grandeur nature pour une découverte du monde de la pêche,

animé par une médiatrice et à destination de tous.

18h à 20h puis de 21h30 à 22h15

RV en salle « carré des mousses »

Jeu énigmes / à faire en autonomie

Une découverte ludique du parcours permanent du musée. Venez résoudre l’énigme en famille.

De 18h à minuit, en continu

RV Livret distribué à l’accueil du musée.

Conversation spontanée

Quelques membres de l’association des Amis du Musée de la Pêche vous présentent un objet ou une sélection d’objets

de la collection… N’hésitez pas à les solliciter !

De 18h à minuit, en continu

RV dans les salles du musée

Visite de L’Hémérica

La visite du chalutier à quai sera possible de 20h à 22h uniquement.

20h > 22h

Permanence de l’association des Amis du Musée de la Pêche

Comme chaque année, l’association des Amis du Musée de la Pêche à Concarneau assure une permanence dans une

salle du musée pour faire connaître ses missions et accueillir de nouveaux adhérents.

18h > 23h30, en continu

Accès libre.

dernière mise à jour : 2021-06-21 par