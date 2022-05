NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CITÉ DU LAIT Laval, 14 mai 2022, Laval.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CITÉ DU LAIT Laval

2022-05-14 – 2022-05-14

Laval Mayenne

0 EUR Entre contes et légendes, au-delà des frontières du réel, sur tous les continents, le lait vous emmène pour un voyage dans le temps.

Samedi 14 mai dans le cadre de la 18ème édition de la nuit européenne des musées, la Cité du Lait ouvre ses portes dès la tombée de la nuit de 18h00 à 23h00. Une belle occasion pour les petits et grands de venir (re)découvrir le musée en s’amusant !

Laissez-vous transporter dans des univers pleins de mystère, entre scénettes de théâtre et déambulation nocturne. De l’Inde à l’Afrique, du Canada à la Normandie en passant par l’Asie, venez à la Cité du Lait pour un moment de partage, de détente et de découverte sur les mythes du lait. Entre mythes véritables et inventés, saurez-vous faire la différence ?

Profitez également de cette soirée pour visiter le musée en autonomie lors d’une visite libre. Flânez librement au travers des allées à votre rythme et immergez-vous au travers des collections du musée.

«Contes & Légendes du Lait»

https://www.lacitedulait.com/nuit-europeenne-des-musees/

Laval

