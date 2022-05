NUIT EUROPEENNE DES MUSEES Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des sciences et de l'Industrie, le samedi 14 mai à 18:00

La Cité des sciences et de l’industrie ouvre gratuitement ses portes de 18h à minuit. Les expositions permanentes ainsi que les expositions temporaires Jean, Banquet sont accessibles gratuitement. Le planétarium est accessible gratuitement, avec des contremarques. Les offres enfants (Cités des enfants 2/7 ans et 5/12 ans, Fragile) la Bibliothèque, le CN2, l’Argonaute et les cinémas sont fermés. Les vestiaires seront fermés.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

