Nuit européenne des musées / Cindy Pooch en concert Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 21h00 à 21h30

Le samedi 13 mai 2023

de 20h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Concert exceptionnel de Cindy Pooch au Musée Carnavalet

A l’occasion de la Nuit Européenne des musées, le musée Carnavalet-histoire de Paris, en partenariat avec Paris Music Festival, accueille la chanteuse Cindy Pooch pour un concert au sein des collections.

Cindy Pooch est une chanteuse française d’origine camerounaise.C’est lors de son enfance au Cameroun qu’elle découvre les chants polyphoniques des chorales et le gospel, et développe sa passion pour la musique et la littérature.

Artiste autodidacte et curieuse, on retrouve chez elle l’influence des musiques noires américaines, tout comme l’empreinte de sa culture camerounaise et son attrait pour les musiques africaines et caribéennes, qui font partie de son patrimoine.

Le musée Carnavalet-Histoire de Paris

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris expose dans son parcours plus de 3 800 œuvres et décors de la préhistoire à nos jours. Peintures, sculptures, maquettes, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors et pièces de mobilier… se complètent pour former une histoire et une mémoire de la capitale, au caractère unique.

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 16 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Contact :

Cindy Pooch / Paris music