Nuit européenne des musées Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

Côte-d'Or

Nuit européenne des musées Châtillon-sur-Seine, 14 mai 2022, Châtillon-sur-Seine. Nuit européenne des musées Châtillon-sur-Seine

2022-05-14 20:45:00 – 2022-05-14

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Dans l’obscurité, le silence est d’or j.cigagna@musee-chatillonnais.fr +33 3 80 91 24 67 Dans l’obscurité, le silence est d’or Châtillon-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Autres Lieu Châtillon-sur-Seine Adresse Ville Châtillon-sur-Seine lieuville Châtillon-sur-Seine Departement Côte-d'Or

Nuit européenne des musées Châtillon-sur-Seine 2022-05-14 was last modified: by Nuit européenne des musées Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 14 mai 2022 Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or

Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or