Nuit Européenne des Musées – Château de Vitré Vitré, 14 mai 2022, Vitré.

Nuit Européenne des Musées – Château de Vitré Vitré

2022-05-14 – 2022-05-14

Vitré Ille-et-Vilaine

Dès la tombée de la nuit, le musée ouvre ses portes pour une expérience unique. Des animations exceptionnelles sont proposées dans le cadre envoûtant du château.

Le musée du château de Vitré met à l’honneur deux projets pédagogiques conduits cette année en partenariat étroit avec des établissements scolaires vitréens, à savoir :

– Le Mystère du médaillon, une création textuelle et musicale des élèves de l’école Pierre Lemaître construite à partir d’objets issus des collections du musée, en partenariat avec le Conservatoire de Vitré communauté,

– Eolia, une boutique-souvenir inspirée d’un sarcophage égyptien conservé aux réserves muséales et créée par les élèves de l’école de la Hodéyère et l’atelier de gravure Barbe à papier, en partenariat avec Le bon accueil.

Au programme également des visites guidées pour (re) découvrir le monument et les œuvres d’art qu’il renferme une fois le soleil couché !

20h à 00h : visite libre du musée

20h et 20h30 : représentation du Mystère du médaillon, salle des mariages (durée 20 min)

20h à 21h : présentation de la boutique-souvenir Eolia, galerie de l’hôtel de ville

21h à 23h : visite guidée du musée (départ de la cour toutes les 30 min, durée 1h)

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré – Gratuit.



Déroulement entre 20h et 00h.

musees@mairie-vitre.fr +33 2 99 75 04 54

Vitré

