Ille-et-Vilaine Dès la tombée de la nuit, le musée ouvre ses portes pour une expérience unique. Des animations exceptionnelles sont proposées dans le cadre envoûtant du château. Le musée du château de Vitré met à l’honneur deux projets pédagogiques conduits cette année en partenariat étroit avec des établissements scolaires vitréens,. Au programme également des visites guidées pour (re) découvrir le monument et les œuvres d’art qu’il renferme une fois le soleil couché ! 20h à 00h : visite libre du musée Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré – Gratuit.

musees@mairie-vitre.fr +33 2 99 75 04 54

