Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les musées de Caen ouvrent gratuitement leurs portes pour plusieurs rendez-vous nocturnes.Musée de NormandieVisites flash au musée20h et 21h30 : « Destination Normandie – Parcours histoire et société »

Une découverte de la Normandie et des hommes qui l’ont façonnée depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. La visite flash éclaire les collections ethnographiques du musée : paysages et paysans, artisanat et industrie, costumes et coutumes.20h45 et 22h15 : « Destination Normandie – Parcours archéo »

Une découverte de la Normandie et des hommes qui l’ont façonnée depuis la Préhistoire jusqu’au début du Moyen Âge. La visite flash éclaire les collections archéologiques du musée : pratiques agricoles, rites funéraires et art de la parure.

Tout public, dès 8 ans. Durée : 30 minutes, inscription sur place le soir-même.Visite guidée du Château 21h30 : « Le Château de Caen au crépuscule »

Venez découvrir le château de Caen à l’occasion d’une visite inédite en soirée. Au coucher du soleil, laissez-vous guider dans les vestiges du Vieux Palais de Guillaume le Conquérant et du donjon et venez parcourir 1000 ans d’histoire du site.

Tout public, dès 8 ans. Durée : 1 heure, sur réservation : mdn-reservation@caen.frMusée des Beaux-arts

Accès gratuit aux 2 expositions et 3 nouveaux accrochages en coursL’école du regard. Caravage et les caravagesques dans la collection Longhi Pinocchio de Jim Dine Nouvel accrochage des collections contemporaines Nouvel accrochage dans les collections anciennes et modernes : découvrez les nouveaux dépôts et acquisitions

Livret offert aux enfants pour suivre la visite de l’exposition L’école du regard en s’amusant

Nouveauté : Constituer sa collection en emportant les cartels de ses tableaux contemporains préférés

Ouverture de la Librairie-boutique pour découvrir les livres d’art et les nouvelles créations d’artistes de la région

© François Decaëns – Ville de Caen

Musée de Normandie

Visites flash au musée