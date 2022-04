Nuit européenne des musées Bischwiller, 14 mai 2022, Bischwiller.

Nuit européenne des musées Bischwiller

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14 21:30:00

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

0 EUR Le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses du musée de la Laub et de la Maison des arts. De 19h30 à 21h30- Gratuit

Visite libre et gratuite de l’exposition “D’ici et d’ailleurs, destins croisés à Bischwiller”.

Visite théâtralisée du musée de la Laub par le théâtre des 2 haches à 20h. “Le roi des fifres…est à la recherche d’un nouveau costume pour faire honneur à son rang royal. A cet effet il va se rendre au musée de la Laub où il espère trouver un habit neuf.

Il va y rencontrer, entre autres, un drapier et une fileuse du 16e siècle , un industriel du 19e siècle et une ancienne couturière de la « vestra » entreprise qui aujourd’hui encore habite les mémoires de nombreux bischwillerois. Le roi des fifres va- t-il trouver ce qu’il est venu chercher ? ”

Avec les comédiens de la troupe des deux haches de Schirrhein Schirrhoffen, la visite théâtralisée naviguera entre culture et humour, entre grande histoire et petites anecdotes.

Renseignement : 03 88 53 71 54

